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В Одессу прибыл патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent: фото

18.05.2021, 13:15
В Одессу прибыл патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent: фото - Фото
Скриншот из видео dumskaya.net

В порт Одессы зашел патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

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Корабль прибрежной зоны класса Ривер 18 мая пришвартовался к причалу Одесского морского вокзала.

На борту британские моряки проведут тренировки совместно с украинскими коллегами. Также запланированы совместные маневры в море типа PASSEX.

СПРАВКА. OPV Trent — новый корабль в составе Королевского флота с августа 2020 года. С апреля 2021-го он базируется в порту Гибралтара и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе. Основное назначение — борьба с терроризмом и пиратством, а также выполнение операций по предотвращению контрабанды. Длина корабля — 90 м, ширина — 13 м, осадка — 3,8 м.

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Оксана Житнюк
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ВМС ВСУ Великобритания флот одесса порт PASSEX Trent
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