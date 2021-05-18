В Одессу прибыл патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent: фото

В порт Одессы зашел патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

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Корабль прибрежной зоны класса Ривер 18 мая пришвартовался к причалу Одесского морского вокзала.

На борту британские моряки проведут тренировки совместно с украинскими коллегами. Также запланированы совместные маневры в море типа PASSEX.

СПРАВКА. OPV Trent — новый корабль в составе Королевского флота с августа 2020 года. С апреля 2021-го он базируется в порту Гибралтара и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе. Основное назначение — борьба с терроризмом и пиратством, а также выполнение операций по предотвращению контрабанды. Длина корабля — 90 м, ширина — 13 м, осадка — 3,8 м.

16 мая 2021-го в мониторинговой группе BlackSeaNews сообщали, что HMS Trent вошел в Черное море.

17 мая появилось видео с прохождением HMS Trent через турецкий пролив Босфор.

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Оксана Житнюк

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