Корабль королевского флота Великобритании направляется в Одессу – посольство

Патрульный корабль королевского флота Великобритании HMS Trent направляется в Одессу. Об этом сообщило в Twitter посольство Великобритании в Турции.

"В сопровождении береговой охраны нашего друга и соратника, Турции, HMS Trent проходит через прекрасный пролив Босфор, на пути к Одессе через Черное море", – говорится в сообщении.

На странице корабля в Twitter также опубликовали видео с прохождением HMS Trent проливов Дарданеллы и Босфор.

The transit through the Dardenelles and Bosporous Strait this weekend has given us some incredible sights @DefenceOps @UKStratCom @RoyalNavy https://t.co/ll9KMLoKcO pic.twitter.com/qcdiNfhpXw