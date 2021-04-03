Украина и НАТО отработают отражение наступления агрессора и восстановление границ

обновлено

Летом украинские пограничники будут участвовать в украинско-британских учениях COSSACK MACE-2021, планируется отработка оборонительных и наступательных операций, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы. В учениях будут участвовать и другие страны НАТО, будет отработано отражение наступления агрессора и действия по восстановлению территориальной целостности, добавили в Генштабе ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что учения планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины. Цель учений – повысить взаимозаместимость между военными Великобритании и Украины.

На учениях, в частности, запланировано:

– отработка совместного планирования и выполнения операций батальонно-тактического уровня;

– отработка взаимозаместимости многонациональных штабов;

– проведение наступательных и оборонительных операций под руководством многонациональных штабов;

– изучение процесса принятия военных решений (MDMP).

Читайте также: Великобритания создает бригаду спецопераций для борьбы с ЧВК Вагнера – Telegraph

Учения позволят повысить слаженность действий украинских подразделений и подразделений НАТО при оборонительных и наступательных операциях, а также улучшить реагирование на изменения оперативной обстановки, отметил руководитель группы планирования учений полковник Виталий Негоденко из Сухопутных войск ВСУ.

ОБНОВЛЕНО В 15:03. Генштаб ВСУ сообщил в Facebook, что к учениям планируется привлечь как минимум пять стран НАТО и стран-участниц программы Партнерство ради мира. Будут участвовать более 1000 военных.

"Оперативно-стратегический фон учений учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора", – добавили в Генштабе.

Будут отработаны действия в обороне с переходом в наступление для восстановления границы и территориальной целостности государства, которое пострадало от агрессии одной из соседних стран, добавили в Генштабе.

26 января Верховная Рада одобрила приглашение президента Владимира Зеленского войск НАТО в Украину. Смотрите список запланированных на 2021 год учений.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения. США также повысили уровень наблюдения своих войск в Европе, сообщали американские СМИ.

2 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна продолжит помогать украинской армии.

Смотрите также: "Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.