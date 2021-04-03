Украина и НАТО отработают отражение наступления агрессора и восстановление границ
Летом украинские пограничники будут участвовать в украинско-британских учениях COSSACK MACE-2021, планируется отработка оборонительных и наступательных операций, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы. В учениях будут участвовать и другие страны НАТО, будет отработано отражение наступления агрессора и действия по восстановлению территориальной целостности, добавили в Генштабе ВСУ.
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Отмечается, что учения планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины. Цель учений – повысить взаимозаместимость между военными Великобритании и Украины.
На учениях, в частности, запланировано:
– отработка совместного планирования и выполнения операций батальонно-тактического уровня;
– отработка взаимозаместимости многонациональных штабов;
– проведение наступательных и оборонительных операций под руководством многонациональных штабов;
– изучение процесса принятия военных решений (MDMP).
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Учения позволят повысить слаженность действий украинских подразделений и подразделений НАТО при оборонительных и наступательных операциях, а также улучшить реагирование на изменения оперативной обстановки, отметил руководитель группы планирования учений полковник Виталий Негоденко из Сухопутных войск ВСУ.
ОБНОВЛЕНО В 15:03. Генштаб ВСУ сообщил в Facebook, что к учениям планируется привлечь как минимум пять стран НАТО и стран-участниц программы Партнерство ради мира. Будут участвовать более 1000 военных.
"Оперативно-стратегический фон учений учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора", – добавили в Генштабе.
Будут отработаны действия в обороне с переходом в наступление для восстановления границы и территориальной целостности государства, которое пострадало от агрессии одной из соседних стран, добавили в Генштабе.
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