Эскалация со стороны РФ. Британия продолжит помогать армии Украины – госсекретарь Уоллес
Великобритания продолжит помогать украинской армии. Об этом сообщил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес в телефонном разговоре с министром обороны Андреем Тараном, передает пресс-служба Минобороны.
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Как отмечается, звонок состоялся сегодня, 2 апреля, по инициативе британской стороны на фоне эскалации ситуации, вызванной наращиванием Россией войск у границ Украины.
Таран рассказал Уоллесу о конкретных фактах наращивания Россией дополнительных военных подразделений из разных регионов РФ вблизи украинских границ.
"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации", – сказал министр обороны.
Он призвал британского коллегу удвоить бдительность и всестороннее сдерживание.
"Мировое сообщество должно твердо удерживать Россию в зоне международного права", – заявил Таран.
В свою очередь, Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развитии возможностей Вооруженных сил Украины.
Как отмечается, собеседники обсудили дальнейшие шаги по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- В тот же день глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- 1 апреля Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.
- В тот же день Тарану позвонил глава Пентагона Ллойд Остин и заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ против нее.
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