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Эскалация со стороны РФ. Британия продолжит помогать армии Украины – госсекретарь Уоллес

02.04.2021, 17:16
Эскалация со стороны РФ. Британия продолжит помогать армии Украины – госсекретарь Уоллес - Фото
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Великобритания продолжит помогать украинской армии. Об этом сообщил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес в телефонном разговоре с министром обороны Андреем Тараном, передает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, звонок состоялся сегодня, 2 апреля, по инициативе британской стороны на фоне эскалации ситуации, вызванной наращиванием Россией войск у границ Украины.

Таран рассказал Уоллесу о конкретных фактах наращивания Россией дополнительных военных подразделений из разных регионов РФ вблизи украинских границ.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации", – сказал министр обороны.

Он призвал британского коллегу удвоить бдительность и всестороннее сдерживание.

"Мировое сообщество должно твердо удерживать Россию в зоне международного права", – заявил Таран.

В свою очередь, Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развитии возможностей Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, собеседники обсудили дальнейшие шаги по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

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Наталия Медведева
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Бен Уоллес Андрей Таран Великобритания эскалация минобороны
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