Великобритания создает бригаду спецопераций для борьбы с ЧВК Вагнера – Telegraph
В Великобритании создадут бригаду спецопераций в составе специальной авиадесантной службы (SAS), которая вместе со спецслужбами будет бороться с вмешательством России по всему миру. Также планируется создать новый корабль для защиты британских кабелей от РФ, сообщает The Telegraph.
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На создание бригады планируется выделить 120 млн фунтов (около $156 млн). Всего в нее войдут около 1000 военных. Вместе со спецслужбами бригада будет заниматься тайными операциями по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.
Ранее противодействием вражеским государствам занимались MI6 и Центр правительственной связи (GCHQ), отмечает The Telegraph. Однако глава британского Генштаба сэр Марк Карлтон-Смит говорит, что бригаде будет поручено бороться с "враждебными государственными субъектами".
В издании считают, что решение спецслужб создать новую бригаду станет еще одним шагом Великобритании в ответ на отравление Россией в Солсбери экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Бригаде, вероятно, будет поручено раскрыть деятельность ГРУ РФ, стоявшей за химической атакой в Солсбери, пишет The Telegraph.
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Также бригаду могут привлечь к противодействию наемникам ЧВК Вагнера, отмечают в издании. Один из источников The Telegraph заявил, что с помощью ЧВК президент РФ Владимир Путин, в частности, пытается добывать деньги в Африке, когда наемников привлекают к операциям по фальсификации выборов в африканских странах.
Сообщается, что действия бригады и спецслужб будут направлены на выявление и дискредитацию российской деятельности. Бригаду спецопераций, в частности, могут привлекать к обыску домов и автомобилей, изучению изображений с миниатюрных камер, дронов и спутников, поиску доказательств незаконной деятельности и связей с преступным миром субъектов враждебных государств.
Спецназ будет поддерживать дружественные иностранные государства в обучении военных и в опасных контртеррористических операциях. Первый из четырех батальонов подразделения должен быть готов к Рождеству, планируется развернуть его в Восточной Африке в 2022 году, в Мозамбике и Сомали, сообщает The Times.
Подразделению будут переданы самые современные технологии, такие как дроны, способные доставлять припасы и гранаты. Дроны-гранаты способны проникать в дыры и щели в стенах вражеских сооружений и уничтожать противника.
Помимо бригады, в статье The Telegraph также сообщается о планах Британского королевского флота запустить к 2024 году многоцелевой корабль MROSS. Его задачей будет защита британских подводных кабелей, через которые ежедневно передаются финансовые переводы на триллионы долларов и 97% мировых коммуникаций.
В издании отмечают, что самая большая угроза британским подводным кабелям исходит от российского разведкорабля "Белгород". Он служит базой для мини-подлодки "Лошарик", которая, как считается, способна повреждать кабеля. Также все больше свое внимание на кабели переключает разведкорабль РФ класса "Янтарь", пишет The Telegraph.
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