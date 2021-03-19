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Киллера ФСБ подставили фотографии из Украины – Der Spiegel

19.03.2021, 16:30
Киллера ФСБ подставили фотографии из Украины – Der Spiegel - Фото
Фото - The Insider

Найденные украинскими правоохранителями фотографии дают дополнительные доказательства, что обвиняемый в убийстве участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили в Берлине на самом деле является связанным с ФСБ россиянином Вадимом Красиковым, а не "Вадимом Соколовым", за которого он себя выдает. Об этом говорится в расследовании Der Spiegel.

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Как сообщается, украинские правоохранители во время обыска в доме тещи Красикова в Харькове обнаружили свидетельство о браке на имя "Вадим Красиков" и фото, которые позволяют установить настоящее имя киллера.

Партнер расследования The Insider опубликовал сравнение найденного фото Красикова и фото берлинского киллера в специальных программах. Они показывают высокую вероятность, что это – один и тот же человек.

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Кроме того, были найдены фото, где видно татуировки Красикова. Они совпадают с теми, что есть у подсудимого киллера и были запечатлены полицией, отмечает The Insider. "Это не оставляет сомнений в том, что имена Соколова и Красикова принадлежат одному человеку", – пишет Der Spiegel.

Найденные фото дополняют цепочку доказательств, согласно которой личность "Вадима Соколова" является выдумкой ФСБ, считает Der Spiegel.

В частности, в своем заявлении на визу "Соколов" указал работодателем компанию, которая не имела значительной деловой активности за год до убийства, но в прошлом сотрудничала с ФСБ, пишет Der Spiegel. Она также использовала номер факса, который ранее принадлежал филиалу Минобороны России, а человек по имени "Вадим Соколов" очень поздно появился в российских базах данных.

Tакже The Insider писал, что Красиков служил в спецназе ФСБ РФ "Вымпел", и о его убийстве в 2013 году предпринимателя Альберта Назравнова в Кабардино-Балкарии. Оно было совершено тем же образом, что и в Берлине: киллер подъехал на велосипеде и расстрелял жертву, отмечает Der Spiegel.

По данным Der Spiegel, украинские правоохранители передали фото немецким коллегам – и в ближайшие дни с ними, вероятно, ознакомятся прокуроры. Отношения Германии и России могут еще сильнее ухудшиться, если Верховный суд Берлина признает Красикова виновным в убийстве на немецкой земле от имени Москвы, пишет издание.

  • 23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.
  • 18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову. 

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Марк Сировой
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фсб берлин убийство киллер Вадим Красиков Зелимхан Хангошвил
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