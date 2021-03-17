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Премьер Британии Джонсон: Россия представляет собой самую серьезную угрозу в регионе

17.03.2021, 10:08
Премьер Британии Джонсон: Россия представляет собой самую серьезную угрозу в регионе - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что видит в России главную угрозу безопасности Британии и всего региона в целом, поэтому страна будет наращивать боевую мощь и плотнее сотрудничать с другими членами НАТО, передает CNN.

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"Россия представляет собой самую серьезную угрозу в регионе и остается прямой угрозой для Великобритании. И мы будем работать с союзниками НАТО, чтобы обеспечить единый ответ Запада, сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия", – отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что сейчас особенно важно тесно работать в рамках альянса, чтобы иметь возможность "сдерживать ядерные, гибридные и иные угрозы безопасности, особенно со стороны России". 

Также, по словам премьера, в связи с этим Британия увеличит количество ядерных боеголовок до 260 на фоне ранее запланированной цифры в 180, а подводный флот королевства пополнится новыми современными суднами.

  • 14 марта Джонсон заявил, что Британия будет проводить кибератаки для "возложения реальных издержек на противников". 

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Дарья Мостовая
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Россия Великобритания нато угроза Борис Джонсон
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