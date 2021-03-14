Британия будет проводить кибератаки для "возложения реальных издержек на противников"
Великобритания должна нарастить киберпотенциал, чтобы "на каждом шагу препятствовать" противникам, нападающим на нее. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии публикации обзора по стратегии нацбезопасности, сообщает пресс-служба британского правительства.
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"Национальные киберсилы трансформируют способность Великобритании проводить целенаправленные наступательные кибероперации, чтобы возлагать реальные издержки на наших противников", – говорится в сообщении.
Джонсон заявил, что в обзоре отведут особое место кибертехнологиям, которые очень важны для нынешнего образа жизни, "будь то победа над нашими врагами на поле битвы, повышение безопасности в интернете или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей".
"Наш новый комплексный подход к киберпространству изменит нашу способность защищать свой народ, продвигать наши интересы во всем мире и делать жизнь британцев лучше с каждым днем", – заявил премьер Великобритании.
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