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США готовят кибератаки и санкции против России в ближайшие недели – New York Times

08.03.2021, 08:42
США готовят кибератаки и санкции против России в ближайшие недели – New York Times - Фото
Джо Байден (Фото – Stefani Reynolds, EPA)

Администрация президента США Джо Байдена планирует ответные кибератаки против России за действия российских хакеров против американских правительственных сетей. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновников администрации.

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По словам официальных лиц, первый серьезный шаг ожидается в течение следующих трех недель. Это будет серия скрытых действий в российских сетях, которые должны быть очевидны президенту РФ Владимиру Путину, российским спецслужбам и военным, но не широкой публике.

Чиновники из администрации Байдена заявили, что такие действия будут сочетаться с экономическими санкциями, а также распоряжением Байдена об усилении защиты сетей федерального правительства США.

Кроме взлома правительственных сетей со стороны России, администрацию Байдена беспокоит обнаружение уязвимости в почтовых системах Microsoft, которые использует бизнес, органы местной власти и, по некоторым данным, ключевые военные подрядчики в США.

По данным Microsoft, уязвимостью пользовались спонсируемые правительством китайские хакеры. Компания приступила к выпуску необходимого патча.

Правительство США не объявляло официально, кто несет ответственность за эту атаку, но в администрации Байдена опасаются, что шпионаж и воровство могут быть прелюдией к гораздо более разрушительным действиям, например, к изменению или удалению данных.

Денис Юдин
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Россия США хакеры кибератаки
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