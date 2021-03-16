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16.03.2021, 10:49

"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото

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"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото
"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото
"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото

Вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе, а также корабли Славянск, "Геническ и Никополь Военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба альянса. 

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В альянсе отметили, что учения проводились после выхода группы кораблей НАТО из порта Одессы – они способствовали повышению совместимости между ВМС Украины и союзниками альянса.

АрмияИнформ отмечает, что украинские моряки провели вместе с НАТО тренировки по противоминным действиям, передаче грузов на ходу, а также отражению средств воздушного нападения противника.

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Теги: вмс, нато, учения, черное море
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