"Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото

Вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе, а также корабли Славянск, "Геническ и Никополь Военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

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В альянсе отметили, что учения проводились после выхода группы кораблей НАТО из порта Одессы – они способствовали повышению совместимости между ВМС Украины и союзниками альянса.

АрмияИнформ отмечает, что украинские моряки провели вместе с НАТО тренировки по противоминным действиям, передаче грузов на ходу, а также отражению средств воздушного нападения противника.

25 февраля вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море – это стало первым в этом году развертыванием войск альянса в регионе.

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