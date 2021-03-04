Генсек НАТО: РФ не оккупировала бы Крым, если бы Украина в 2014 году была членом альянса

Россия не смогла бы оккупировать территорию Крыма в 2014 году, если бы Украина на тот момент входила в состав НАТО. Об этом в своем выступлении в Брюгге заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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"Мой короткий ответ – этого бы не случилось, потому что целью существования НАТО является защита каждого союзника", отметил он, отвечая на вопрос, смогла ли бы РФ аннексировать Крым семь лет назад при условии членства Украины в альянсе.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО все страны-участники всегда действуют по принципу "один за всех и все за одного", когда одного из союзников начинают атаковать.

10 марта 2018 года НАТО предоставило Украине статус "страны-аспиранта".

17 февраля 2021 года глава МИД Кулеба заявил, что Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов о России.

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Дарья Мостовая

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