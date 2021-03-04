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Генсек НАТО: РФ не оккупировала бы Крым, если бы Украина в 2014 году была членом альянса

04.03.2021, 14:28
Генсек НАТО: РФ не оккупировала бы Крым, если бы Украина в 2014 году была членом альянса - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Neil Hall/ЕРА)

Россия не смогла бы оккупировать территорию Крыма в 2014 году, если бы Украина на тот момент входила в состав НАТО. Об этом в своем выступлении в Брюгге заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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"Мой короткий ответ – этого бы не случилось, потому что целью существования НАТО является защита каждого союзника", отметил он, отвечая на вопрос, смогла ли бы РФ аннексировать Крым семь лет назад при условии членства Украины в альянсе.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО все страны-участники всегда действуют по принципу "один за всех и все за одного", когда одного из союзников начинают атаковать.

Читайте также: Столтенберг ответил на вопрос Зеленского, почему Украина не в НАТО

Дарья Мостовая
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