Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений с участием Украины

Сегодня, 25 февраля, вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море для первого в этом году развертывания войск в регионе. Помимо учений, корабли альянса также посетят порт Одессы и проведут учения с Военно-морскими силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы НАТО.

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Отмечается, что в составе группы находится корабль турецкого флота Sokullu Mehmet Pasa, а также BGS Priboy болгарских военно-морских сил, ROS Lupu Dinescu ВМС Румынии, ESPS Tajo ВМС Испании и TCG Ayvalık ВМС Турции.

Кроме учений с украинским флотом, корабли НАТО примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон".

"С тремя союзными странами, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем, присутствие Постоянной военно-морской группы в регионе – обычное явление", – говорится в сообщении альянса.

В НАТО также заявили, что будут проводить патрулирование в международных водах для обеспечения безопасности на море, чтобы повысить осведомленность альянса о морской обстановке между союзниками и региональными партнерам.

Сегодня, 25 февраля, президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

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Станислав Стороженко

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