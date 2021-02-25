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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений с участием Украины

25.02.2021, 13:55
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений с участием Украины - Фото
Иллюстративное фото (Источник: пресс-служба НАТО)

Сегодня, 25 февраля, вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море для первого в этом году развертывания войск в регионе. Помимо учений, корабли альянса также посетят порт Одессы и проведут учения с Военно-морскими силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы НАТО. 

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Отмечается, что в составе группы находится корабль турецкого флота Sokullu Mehmet Pasa, а также BGS Priboy болгарских военно-морских сил, ROS Lupu Dinescu ВМС Румынии, ESPS Tajo ВМС Испании и TCG Ayvalık ВМС Турции. 

Кроме учений с украинским флотом, корабли НАТО примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон".

"С тремя союзными странами, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем, присутствие Постоянной военно-морской группы в регионе – обычное явление", – говорится в сообщении альянса.

В НАТО также заявили, что будут проводить патрулирование в международных водах для обеспечения безопасности на море, чтобы повысить осведомленность альянса о морской обстановке между союзниками и региональными партнерам.

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Станислав Стороженко
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