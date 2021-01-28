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Третий за пять дней. В Черное море направляется корабль ВМС США USS Porter

28.01.2021, 11:50
Третий за пять дней. В Черное море направляется корабль ВМС США USS Porter - Фото
USS Porter (скриншот видео Cavit Ege Tulça, YouTube)

В Черное море направляется американский эсминец USS Porter класса Arleigh Burke, сообщает в Twitter пресс-служба Шестого флота ВМС США. Он станет третьим американским военным кораблем, который зайдет в Черное за последние пять дней.

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Как отмечается, USS Porter уже начал транзит через проливы. Опубликовано такое фото:

В пресс-службе не уточнили, какие задачи будут стоять перед эсминцем, однако написали, что корабли и самолеты ВМС США регулярно работают в Черном море для поддержки союзников НАТО и партнеров.

USS Porter был построен в 1997 году, он может оснащаться крылатыми ракетами "томагавк". В частности, этим ракетами USS Porter в 2017 году наносил удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. USS Portet не единожды входил в Черное море, например, в 2020-м он приплывал на учения Sea Breeze, в которых участвовала и Украина.

Марк Сировой
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