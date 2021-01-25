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Вслед за американским эсминцем. В Черное море зашел еще один корабль ВМС США

25.01.2021, 11:12
Вслед за американским эсминцем. В Черное море зашел еще один корабль ВМС США - Фото
Корабль ВМС США USNS Laramie (фото - U.S. Naval Forces Europe-Africa, U.S. Sixth Fleet, Mass Communication Specialist 1st Class Fred Gray IV)

24 января в Черное море зашел корабль ВМС США USNS Laramie класса Henry J. Kaiser. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

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Как отмечается, USNS Laramie – топливный корабль. Он уже встретился с эсминцем USS Donald Cook, который зашел в Черное море днем ранее.

Прибытие Laramie способствует укреплению стабильности в регионе, поскольку с этого корабля можно осуществлять дозаправку прямо в море, пишут в пресс-службе. С его помощью USS Donald Cook и корабли партнеров НАТО смогут дольше работать в море без захода в порт.

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"Присутствие (военное, – ред.) имеет наибольшее значение, когда оно постоянное, и дозаправка в море делает это реальностью", – сказал капитан Джозеф Гальяно, командир 65 оперативной группы.

СПРАВКА. Шестой флот США имеет штаб-квартиру в Неаполе, Италия. Он проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто сотрудничает с союзными и межведомственными партнерами для продвижения национальных интересов США, способствования безопасности и стабильности в Европе и Африке.

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Марк Сировой
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