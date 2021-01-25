Вслед за американским эсминцем. В Черное море зашел еще один корабль ВМС США

24 января в Черное море зашел корабль ВМС США USNS Laramie класса Henry J. Kaiser. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, USNS Laramie – топливный корабль. Он уже встретился с эсминцем USS Donald Cook, который зашел в Черное море днем ранее.

Прибытие Laramie способствует укреплению стабильности в регионе, поскольку с этого корабля можно осуществлять дозаправку прямо в море, пишут в пресс-службе. С его помощью USS Donald Cook и корабли партнеров НАТО смогут дольше работать в море без захода в порт.

Читайте также: США передали украинской армии 20 военных джипов и более 80 лодок

"Присутствие (военное, – ред.) имеет наибольшее значение, когда оно постоянное, и дозаправка в море делает это реальностью", – сказал капитан Джозеф Гальяно, командир 65 оперативной группы.

СПРАВКА. Шестой флот США имеет штаб-квартиру в Неаполе, Италия. Он проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто сотрудничает с союзными и межведомственными партнерами для продвижения национальных интересов США, способствования безопасности и стабильности в Европе и Африке.

6 января сообщалось, что Минобороны США заказало для Украины два новых патрульных катера Mark VI – строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

В ВМС Украины рассчитывают получить от США три катера класса Island в 2021 году.

Смотрите также: От украинского завода. ВМС получили новый плавучий причал для катеров – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.