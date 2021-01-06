UA

США заказали для Украины первую партию Mark VI – их построят к декабрю 2022 года

06.01.2021, 11:20
США заказали для Украины первую партию Mark VI – их построят к декабрю 2022 года - Фото
Mark VI (Фото - US Navy)

Министерство обороны США заказало для Украины два новых патрульных катера Mark VI – строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что постройкой кораблей займется компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон), а их стоимость составит почти $20 млн.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Читайте также: Украина в этом году получит от США три патрульных катера Island – командующий ВМС

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
военная помощь Украине США ВСУ флот Mark VI

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Валютный вопрос 2021: сколько будет стоить доллар в этом году – 26 или 30 грн?

ПрогнозВалютный вопрос 2021: сколько будет стоить доллар в этом году – 26 или 30 грн?
 