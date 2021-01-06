США заказали для Украины первую партию Mark VI – их построят к декабрю 2022 года

Министерство обороны США заказало для Украины два новых патрульных катера Mark VI – строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Об этом говорится на сайте Пентагона.

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Сообщается, что постройкой кораблей займется компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон), а их стоимость составит почти $20 млн.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

5 июля главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.

18 июля в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.

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Станислав Стороженко

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