США заказали для Украины первую партию Mark VI – их построят к декабрю 2022 года
06.01.2021, 11:20
Mark VI (Фото - US Navy)
Министерство обороны США заказало для Украины два новых патрульных катера Mark VI – строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Об этом говорится на сайте Пентагона.
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Сообщается, что постройкой кораблей займется компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон), а их стоимость составит почти $20 млн.
Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.
- 5 июля главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.
- 18 июля в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.
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