В ответ на оккупацию Россией украинского Крыма: в Черное море вошел эсминец ВМС США

Эсминец ВМС США USS Porter вошел сегодня в Черное море, чтобы усилить присутствие НАТО в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

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Porter – третий корабль ВМС США, вошедший в Черное море за последние дни. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и топливному кораблю USNS Laramie.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина – близкими партнерами. В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море, Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря".

Кроме того, Военно-воздушные силы Испании направили в Румынию шесть истребителей для воздушного патрулирования, сообщили в НАТО. Испанские самолеты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии. Самолеты будут выполнять задачи вместе с румынскими ВВС.

"НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией", – сказано в сообщении.

23 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

24 января к нему присоединился топливный корабль ВМС США USNS Laramie.

Вадим Ребрина

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