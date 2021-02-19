Моряки "Славянска" провели учения с метанием гранат и артиллерийскими стрельбами – фото
19.02.2021, 13:00
Фото - Facebook ВМС ВС Украиныв
Моряки патрульного катера "Славянск" типа Island совершили выход в Черное море с отработкой задач по приготовлению к бою и походу, а также выполнением практических артиллерийских стрельб. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
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Во время тренировки экипаж катера практиковался в введении огня по условному противнику и метании гранат для противодействия условной атаке подводных диверсантов.
Кроме этого, отмечается, что экипаж катера провел тренировки по борьбе за живучесть корабля.
- 1 февраля 2021 года катерная тактическая группа, а также морская авиация Военно-морских сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря.
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