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Моряки "Славянска" провели учения с метанием гранат и артиллерийскими стрельбами – фото

19.02.2021, 13:00
Моряки
Фото - Facebook ВМС ВС Украиныв

Моряки патрульного катера "Славянск" типа Island совершили выход в Черное море с отработкой задач по приготовлению к бою и походу, а также выполнением практических артиллерийских стрельб. Об этом сообщает пресс-служба ВМС. 

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Во время тренировки экипаж катера практиковался в введении огня по условному противнику и метании гранат для противодействия условной атаке подводных диверсантов.

Кроме этого, отмечается, что экипаж катера провел тренировки по борьбе за живучесть корабля.

Читайте также: Украинские моряки показали, как выглядит американский Island изнутри – видео

Станислав Стороженко
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Island вмс катер "Славянск"
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