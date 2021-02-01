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01.02.2021, 14:39

ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортаж

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ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортаж
ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортаж
ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортажВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море – фоторепортаж

Катерная тактическая группа, корабль обеспечения, а также морская авиация Военно-морских сил Украины вместе с американским эсминцем провели совместные тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС. 

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Отмечается, что целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствования обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций.

Были отработаны элементы из тактического маневрирования, тренировки с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, а также практика противовоздушной обороны и отражения ударов вероятного противника.

По словам командира ракетного эсминца ВМС США USS Porter Томаса Ралстона, он с нетерпением ждет будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом.

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Фото – ВМС ЗСУ, dvidshub.net

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Теги: США, вмс, нато, учения, USS Porter
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