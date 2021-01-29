Для поддержки Украины. Эсминцы ВМС США провели операцию в Черном море – фото

Эсминцы Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Donald Cook и USS Porter провели совместную многоотраслевую операцию в водах Черного моря. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

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Отмечается, что операция была проведена с участием авиационных комплексов радиообнаружения и наведения, а также патрульного противолодочного самолёта ВМС США Boeing P-8 Poseidon.

"Или наши корабли, или самолеты, мы тут, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии", – говорится в сообщении.

У Чорному морі есмінці ВМС США Портер і Дональд Кук провели багатогалузеву морську операцію за участі ✈️ ДРЛС (#AWACS) НАТО і P-8A ВМС США для подальшого посилення взаємодії між членами НАТО. Чи то наші кораблі, чи літаки, ми тут, у Чорному морі, задля підтримки ! https://t.co/GSIEL25Ma5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 29, 2021

Станислав Стороженко

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