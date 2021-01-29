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Для поддержки Украины. Эсминцы ВМС США провели операцию в Черном море – фото

29.01.2021, 15:02
Для поддержки Украины. Эсминцы ВМС США провели операцию в Черном море – фото - Фото
Эсминец ВМС США (Фото - Twitter USNavyEurope)

Эсминцы Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Donald Cook и USS Porter провели совместную многоотраслевую операцию в водах Черного моря. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter. 

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Отмечается, что операция была проведена с участием авиационных комплексов радиообнаружения и наведения, а также патрульного противолодочного самолёта ВМС США Boeing P-8 Poseidon. 

"Или наши корабли, или самолеты, мы тут, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии", – говорится в сообщении. 

Станислав Стороженко
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