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Российский фрегат "подготовился к бою" после захода в Черное море эсминцев США

29.01.2021, 11:16
Российский фрегат
Фрегат Адмирал Макаров (скриншот видео)

Российский фрегат Адмирал Макаров провел учения в Черном море, в частности имитацию боя, передает российский Интерфакс со ссылкой на Черноморский флот РФ. Это происходит на фоне захода в Черное море двух эсминцев США в течение последних дней.

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Отмечается, что фрегат вышел из пункта базирования "для выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки". Моряки в частности потренировалась приводить в готовность оружие и отработали алгоритм действий в ходе условного морского боя с имитированной целью.

Как сообщается, команда фрегата также тренировалась устанавливать радиоэлектронные помехи воздушной цели.

Следующим этапом учений Адмирала Макарова должна стать работа с береговым противокорабельным ракетным комплексом Бастион, пишет издание.

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Марк Сировой
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