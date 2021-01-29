Российский фрегат "подготовился к бою" после захода в Черное море эсминцев США

Российский фрегат Адмирал Макаров провел учения в Черном море, в частности имитацию боя, передает российский Интерфакс со ссылкой на Черноморский флот РФ. Это происходит на фоне захода в Черное море двух эсминцев США в течение последних дней.

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Отмечается, что фрегат вышел из пункта базирования "для выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки". Моряки в частности потренировалась приводить в готовность оружие и отработали алгоритм действий в ходе условного морского боя с имитированной целью.

Как сообщается, команда фрегата также тренировалась устанавливать радиоэлектронные помехи воздушной цели.

Следующим этапом учений Адмирала Макарова должна стать работа с береговым противокорабельным ракетным комплексом Бастион, пишет издание.

23 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

24 января к нему присоединился топливный корабль ВМС США USNS Laramie.

28 января начал транзит в Черное море американский эсминец USS Porter.

В НАТО заявили, что корабли вошли в Черное море, чтобы усилить присутствие Альянса в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма.

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Марк Сировой

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