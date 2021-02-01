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ВМС Украины спишут корвет "Винница" и два рейдовых катера – фото

01.02.2021, 12:12
ВМС Украины спишут корвет
Состояние корвета в 2017 году (Фото - mil.in.ua)

Военно-морские силы спишут малый противолодочный корабль "Винница", два рейдовых катера "Токмак", а также еще одно судно. Об этом пишет Український мілітарний портал. 

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Сообщается, что торжественная церемония спуска флагов на этих кораблях должна состояться в ближайшее время.

По информации источника, списание "Винницы" планировалось провести до конца 2013 года, но впоследствии дата была отложена из-за российской агрессии в 2014 году. Тогда вместе с оккупацией Крыма и захватом 80% плавсостава ВМС корабль еще оставался в боевом составе флота.

"Причиной намерений списания был возраст корабля и его техническая неисправность, в частности, там не работает большинство систем вооружения, ремонта требует как главная энергетическая установка, так и большинство агрегатов, корпус корабля также в критическом состоянии", – сообщает издание.

Два "Токмака" списываются также из-за технического состояния: катера "небоеспособны", пишет издание.

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Станислав Стороженко
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ВМС Украины корабль корвет списание

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