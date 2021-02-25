Хороший звонок. Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в черноморском регионе
25.02.2021, 13:15
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: Степан Франко/ЕРА)
Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Об этом пишет в Twitter Столтенберг.
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По его словам, они также подняли тему важности проведения реформ в Украине.
Столтенберг отметил, что остался доволен общением с Зеленским, заявив, что звонок получился хорошим.
"Мы по-прежнему привержены укреплению нашего тесного партнерства", – написал он.
- 9 февраля Столтенберг заявил, что двери альянса "остаются открытыми" для Украины. Ее приближение к членству в НАТО зависит от успеха проводимых реформ.
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