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Хороший звонок. Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в черноморском регионе

25.02.2021, 13:15
Хороший звонок. Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в черноморском регионе - Фото
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Об этом пишет в Twitter Столтенберг.

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По его словам, они также подняли тему важности проведения реформ в Украине.

Столтенберг отметил, что остался доволен общением с Зеленским, заявив, что звонок получился хорошим. 

"Мы по-прежнему привержены укреплению нашего тесного партнерства", – написал он.

Читайте также: Россия наращивает силы в Черном море: нам нужно укреплять присутствие НАТО – Столтенберг

Станислав Стороженко
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реформы нато звонок Черноморский регион
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