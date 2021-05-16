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В воды Черного моря зашел патрульный корабль королевского флота Британии Trent: видео видео

16.05.2021, 14:00
River-Class Batch 2 OPV HMS Trent (скриншот с видео)
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Сегодня утром к протоке Босфор в направлении Черного моря подошел патрульный корабль королевского флота Великобритании OPV Trent. Это морское судно было принято в состав флота в августе 2020 года, написал в Facebook глава мониторинговой группы BlackSeaNews Андрей Клименко. Несколькими часами позже корабль достиг акватории Черного моря.

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Как пояснил Клименко, аббревиатура OPV означает Offshore Patrol Vessels – патрульный корабль прибрежной зоны. Он отметил, что "среди наших союзников уже заметен интересный и верный тренд", ведь именно патрульные корабли и патрульные операции в водах Черного моря нужны Украине для блокирования части рисков.

СПРАВКА. Краткие технические характеристики корабля класса River Batch 2: водоизмещение – 2000 тонн, длина – 90,5 метров, ширина – 13 метров, скорость – около 46 км/час. Способен передвигаться в автономном режиме около 35 суток. Рассчитан на экипаж до 60 человек. Из вооружения – 30-мм артиллерийская установка MSI-Defence Systems, два скорострельных и два универсальных пулемета.

  • 9 апреля 2021 года США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины.

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Дарья Мостовая
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