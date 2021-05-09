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09.05.2021, 09:24

Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фото

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Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фото
Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фото
Флагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фотоФлагман Морской охраны встретил корабль ВМС США в море. Три корабля РФ провоцировали: фото

Флагманский корабль Морской охраны Украины Григорий Куропятников встретил в Черном море корабль Береговой охраны США US Hamilton. Эти действия "пристально отслеживали и сопровождали" пограничные корабли РФ. Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

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"На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля Береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ проекта Охотник, немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что корабли РФ объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Кроме того, сообщается, что они не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности.

Нарушение норм международного морского права зафиксировали и задокументировали.

Сейчас корабли США и Украины остаются в море, продолжая совместные учения, отмечают в ГПС.

  • По данным украинской разведки, поддержку и обеспечение российских войск с Черного моря сейчас обеспечивают более 40 боевых кораблей и катеров, а также две подводные лодки.
  • 15 марта стало известно, что РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины. 

Читайте также: В Азовском море катера ФСБ РФ устроили провокацию против катеров ВМС Украины

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Теги: вмс, США, погранслужба, ГПС, морская охрана, Россия, провокации
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