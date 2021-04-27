UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США направили в Черное море патрульный катер Hamilton

27.04.2021, 10:12
США направили в Черное море патрульный катер Hamilton - Фото
Катер США USCG Cutter Hamilton (фото - USNavyEurope, Twitter)

США направили в Черное море патрульный катер USGC Cutter Hamilton. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, катер отправляется в Черное море после учений с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском.

В Шестом флоте сообщают, что USGC Cutter Hamilton будет работать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе.

Конкретных задач катера в Черном море в Шестом флоте не назвали.

Читайте также: Госдеп "особо встревожился" из-за планов России в Черном море

СПРАВКА. Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками.

Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра. Катера способны принимать вертолеты MH-65.

Катера Hamilton –  универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

Читайте также: В Азовском море катера ФСБ РФ устроили провокацию против катеров ВМС Украины

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черное море флот сша катер шестой флот USCG Cutter Hamilton
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 