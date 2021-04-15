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США не подтвердили отправку военных кораблей в Черное море – СМИ

15.04.2021, 06:50
США не подтвердили отправку военных кораблей в Черное море – СМИ - Фото
Эсминец ВМС США в Черном море (фото - U.S. Naval Forces Europe-Africa, U.S. 6th Fleet)

США не будут разворачивать два военных корабля в Черном море на фоне опасений по поводу концентрации российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает AFP со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

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Ранее в Турции заявляли, что США отправят в Черное море два военных корабля, которые останутся там до 4 мая. После этого состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению дипломатических источников Турции, в среду, 14 апреля, проход корабля США через пролив Босфор не был осуществлен. Также был отменен проход военного корабля США через Босфор в четверг.

Уведомлений о новых сроках развертывания кораблей турецкая сторона не получала, сообщает AFP со ссылкой на агентство Anadolu.

Официальные лица США заявили, что в Турции, возможно, неправильно поняли первоначальное уведомление о проходе кораблей, сообщает Reuters. По их словам США часто уведомляют Турцию о потенциальном доступе в Черное море, но запрос не обязательно означает проход кораблей. Он гарантирует, что в случае необходимости разрешение на это уже получено.

Денис Юдин
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