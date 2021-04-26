Британия развернет самую мощную в истории страны авианосную группу, она посетит 40 стран
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа отправится в плавание в следующем месяце, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
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Плавание продлится шесть месяцев, авианосная группа посетит более 40 стран, в том числе Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
Авианосная группа примет участие в учениях НАТО Exercise Steadfast Defender и окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по морской безопасности в Черном море.
Авианосную группу возглавит новый авианосец ВМС Великобритании "Куин Элизабет". Флагман будут сопровождать эсминцы "Дефендер" и "Даймонд", противолодочные фрегаты "Кент" и "Ричмонд", а также корабли обеспечения "Форт Виктория" и "Тайдспринг".
Флот будет сопровождать подводная лодка класса "Астьют" с крылатыми ракетами "Томогавк" на борту.
Авиагруппу "Куин Элизабет" составят восемь истребителей F-35B Lightning, четыре морских ударных вертолета Wildcat, семь противолодочных вертолетов Merlin Mk2 и три вертолета коммандос Merlin Mk4.
Также на авианосце разместится рота коммандос морской пехоты.
С британской авианосной группой будут взаимодействовать эсминец США класса "Арли Берк" "Салливанс" и 10 самолетов F-35B корпуса морской пехоты США, а также фрегат ВМС Нидерландов "Эверстен".
Во время плавания в Средиземном море британскую авианосную группу будет сопровождать флагман флота Франции авианосец "Шарль де Голль".
В ходе учений британская авианосная группа будет взаимодействовать с воздушными и морскими силами Австралии, Канады, Дании, Греции, Израиля, Индии, Японии, Новой Зеландии, Омана, Южной Кореи, Турции и ОАЭ.
- После списания в 2014 году авианосца "Илластриес", во флоте Великобритании не оставалось кораблей этого класса.
- 8 декабря 2020 года о планах построить атомный авианосец заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- 5 января 2021 года британский авианосец "Куин Элизабет" достиг начальной боеготовности.
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