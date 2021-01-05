Британия вернулась в клуб авианосных держав. "Куин Элизабет" достиг начальной готовности

Британская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Куин Элизабет" достигла начальной эксплуатационной готовности, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании. Ее первое оперативное развертывание должно состояться в 2021 году.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Начальная готовность означает, что все элементы группы, от истребителей до радиолокационных систем и противокорабельного оружия, были успешно объединены и введены в эксплуатацию. Военно-воздушные и военно-морские подразделения, включая пилотов и наземные бригады, прошли обучение по обращению с оружием и обслуживанию оборудования.

Авианосная группа уже способна развертывать средства противолодочной борьбы, включая фрегаты, эсминцы и авиацию, для работы вместе с авианосцем.

По словам министра обороны Великобритании Джереми Куина, это чрезвычайно важная веха для Королевского флота, который продемонстрировал "первоклассный военный потенциал, которым обладают лишь горстка стран". Министр пожелал удачи авианосной группе перед ее первым развертыванием в этом году.

Полная эксплуатационная готовность группы ожидается к декабрю 2023 года.

Авиакрыло "Куин Элизабет" должны составить от 24 до 36 истребителей F-35B и 14 вертолетов при первом развертывании в 2021 году.

После списания в 2014 году авианосца "Илластриес", во флоте Великобритании не оставалось кораблей этого класса.

8 декабря 2020 года о планах построить атомный авианосец заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.