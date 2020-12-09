Франция построит атомный авианосец – Макрон

Французский авианосец следующего поколения будет оснащен ядерным реактором и в 2038 году заменит флагман флота Франции авианосец Шарль де Голль. Об этом вчера, 8 декабря, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Reuters.

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"Наше стратегическое будущее, наш статус великой державы – за ядерной отраслью", – заявил Макрон.

Новый авианосец, 11-й в истории французского флота, будет построен французским подрядчиком Naval Group. Планируется оснастить его электромагнитной системой запуска самолетов, разработанной американской компанией General Atomics.

Авианосец будет 300 метров длиной и водоизмещением 75 000 тонн. Его авиагруппу составят 30 истребителей Raffal или идущих им на смену новых самолетов, которые разрабатываются сейчас при участи Франции, Германии и Испании.

Французские военные склонялись к обычному варианту силовой установки корабля, но позже вместе с Макроном выбрали ядерный реактор. Выбор сделан по стратегическим и техническим причинам, несмотря на повышение стоимости строительства.

В апреле 2020 года на флагмане французского флота авианосце Шарль де Голль сотни моряков заболели коронавирусом.

Денис Юдин

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