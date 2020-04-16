Вирус "победил" еще один авианосец: на флагмане ВМС Франции – сотни зараженных

Около 700 моряков с французского авианосца "Шарль де Голль" – с положительными результатами на коронавирус. Об этом пишет Reuters.
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По данным Минобороны страны, проверены на вирус 1767 моряков, почти все – с "Шарля де Голля".
По крайней мере 668 моряков были заражены новым коронавирусом. Из этого количества 31 госпитализирован с COVID-19.
Пока нет результатов примерно третьей части тестов.
Авианосец вместе с фрегатом "Поль Шевалье" недавно принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море, но прибыл в Тулон на две недели раньше из-за заражения экипажа.
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