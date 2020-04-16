Вирус "победил" еще один авианосец: на флагмане ВМС Франции – сотни зараженных

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Вслед за временной/частичной потерей боеспособности авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", где заболели десятки моряков, инфекция поразила и французский

Около 700 моряков с французского авианосца "Шарль де Голль" – с положительными результатами на коронавирус. Об этом пишет Reuters.

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По данным Минобороны страны, проверены на вирус 1767 моряков, почти все – с "Шарля де Голля".

По крайней мере 668 моряков были заражены новым коронавирусом. Из этого количества 31 госпитализирован с COVID-19.

Пока нет результатов примерно третьей части тестов.

Авианосец вместе с фрегатом "Поль Шевалье" недавно принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море, но прибыл в Тулон на две недели раньше из-за заражения экипажа.

Видео — RMC, фото — EPA

СПРАВКА. "Шарль де Голль" – единственный авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой. Спущен на воду весной 1994 года, введен в эксплуатацию семь лет спустя. По сравнению с американскими, невелик: длина - 262 м, ширина 64 м, высота 75 м, водоизмещение 40 600 т, скорость - 27 узлов, автономность - 45 дней. Экипаж - 1200 человек команды, 600 в авиагруппе и 100 из командования, максимальная вместимость - до 100 самолетов на неделю.

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Теги: Шарль де Голль, франция, авианосец, эпидемия, пандемия, коронавирус, COVID-19, Charles de Gaulle
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