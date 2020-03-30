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На двух авианосцах ВМФ США выявлены случаи COVID-19, оба остановились в портах

На двух авианосцах ВМФ США выявлены случаи COVID-19, оба остановились в портах - Фото
Авианосец "Теодор Рузвельт" во вьетнамском порту Да Нанг (Фото: EPA)
30.03.2020, 20:26

На американском авианосце "Теодор Рузвельт" - более 30 случаев заражения коронавирусом, на "Рональде Рейгане" - не меньше двух

Более 30 случаев заражения коронавирусом выявлено на авианосце ВМФ США "Теодор Рузвельт", на авианосце "Рональд Рейган" - по меньшей мере два случая. Об этом сообщает Fox News.

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В пятницу, 27 марта, "Теодор Рузвельт" зашел в порт Гуам. Хотя официально сообщается, что это плановая остановка, чиновники говорят, что она была сдвинута на несколько дней из-за вспышки коронавируса.

Инфекция возникла на борту авианосца после захода во вьетнамский порт Да Нанг в начале марта. По данным Fox News, в пятницу сообщалось о более чем 30 заболевших на борту. Сегодня, 30 марта, в письме Bloomberg спикер Пентагона Алисса Фарах сообщила, что информация о количестве заболевших на конкретных судах более не будет предоставляться из соображений секретности.

Также сообщается о двух положительных тестах на коронавирус у моряков авианосца "Рональд Рейган", который находится в Японии, на морской базе рядом с Токио. Fox News сообщает, что на выходных персоналу базы запрещалось покидать ее.

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Военные заявляют, что в случае необходимости "Теодор Рузвельт" сможет вести боевые действия, несмотря на то, что количество выявленных случаев может увеличиться. На корабле каждый день тестируют около 200 моряков, общая численность экипажа - 5000 человек.

  • 3 февраля в Японии был помещен в карантин круизный лайнер Diamond Princess с более чем 3500 человек на борту. Всего на лайнере было выявлено 712 заболевших, 10 человек умерли, 603 уже выздоровели.
  • 24 марта стало известно, что на поверхностях в каютах лайнера коронавирус сохранялся до 17 дней.

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Денис Юдин
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