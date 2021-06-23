Российский Су-24 сбросил бомбы перед кораблем НАТО в Черном море: карта

В Минобороны РФ заявили, что российский бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы перед ракетным эсминцем Великобритании HMS Defender в Черном море. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Сообщается, что инцидент произошел у берегов Крыма около полудня. Сначала выполнил "предупредительную стрельбу" российский сторожевой корабль, а затем истребитель Су-24М сделал "предупредительное бомбометание". По курсу британского корабля сбросили четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250.

На трекинговом сервисе Marrine Traffic видно, что британский корабль находится в пределах 10 морских миль от побережья временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ утверждают, что британский корабль проигнорировал предупреждения о применении оружия в случае "нарушения российской границы". Британский королевский флот инцидент пока не прокомментировал. СПРАВКА. Великобритания, как и весь цивилизованный мир, не признает оккупированный Крым российским.

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Марк Сировой

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