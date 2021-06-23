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Впервые со второй мировой войны. Истребители США вступили в бой с иностранного авианосца

23.06.2021, 09:32
Впервые со второй мировой войны. Истребители США вступили в бой с иностранного авианосца - Фото
Истребители F-35B на борту авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth (фото - Royal Navy, Facebook)

Военные самолеты США впервые совершили боевой вылет с иностранного авианосца со времен второй мировой войны. Это произошло во время первого боя новейшего авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth, сообщает пресс-служба британского Министерства обороны.

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Как отмечается, боевой вылет был совершен против террористической организации Исламское государство. К американским истребителям нового поколения F-35B присоединились аналогичные британские. Всего на борту – 18 таких самолетов, наибольшее число, когда-либо ходившее по морям.

Боевой вылет был направлен на поддержку операции Великобритании Shader и США –  Inherent Resolve, пишут британские военные. Он стал первым в истории новейшего авианосца HMS Queen Elizabeth.

"Это также примечательно тем, что это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами с иностранного авианосца после (вылета с британского авианосца, – ред.) HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", – отметил командующий авиакрылом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блэкмор.

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Министр обороны великобритании Бэн Уоллес заявил, что возможность действовать с моря с помощью "самых совершенных из когда-либо созданных истребителей" –  это важный момент в британской истории, который "вселяет уверенность в союзников и демонстрирует огромную военно-воздушную мощь Великобритании противникам".

"Ударная авианосная группа (CSG21, – ред.) –  это физическое воплощение глобальной Британии и демонстрация международной военной мощи, которая удержит любого, кто пытается подорвать глобальную безопасность", – добавил он.

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Марк Сировой
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