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Флот США сильнейшими взрывами испытал новейший ядерный авианосец – видео видео

20.06.2021, 17:03
Фото - navy.mil
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Соединенные Штаты провели новые испытания первого в своем классе ядерного авианосца США Gerald R. Ford. Военные устроили несколько сильнейших взрывов для того, чтобы проверить, как системы корабля работают после сильных сотрясений. Об этом пишет The Drive

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Тесты корабля подобного типа называются Full Ship Shock Trials, их задача состоит в том, чтобы проверить надежность всех систем корабля, а также элементов ядерного реактора, сенсорных систем и элементов поддержки экипажа. Экипаж корабля должен быть готов к серьезным повреждениям, военнослужащие должны уметь реагировать на эту потенциальную опасность. 

"Все дело в поиске слабых мест и их устранении. Любые проблемы также могут повлиять на строительство будущих авиалайнеров типа Gerald R. Ford, три из которых в настоящее время находятся на стадии сборки и еще четыре планируют построить", – пишут журналисты.

В последний раз подобные подобные испытания проводились 34 года назад на авианосце USS Theodore Roosevelt, отмечает издание. Результаты этих испытаний пока неизвестны.

Читайте также: Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео

Станислав Стороженко
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США взрыв флот авианосец испытания тест Gerald R. Ford
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