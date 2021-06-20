Соединенные Штаты провели новые испытания первого в своем классе ядерного авианосца США Gerald R. Ford. Военные устроили несколько сильнейших взрывов для того, чтобы проверить, как системы корабля работают после сильных сотрясений. Об этом пишет The Drive.

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Тесты корабля подобного типа называются Full Ship Shock Trials, их задача состоит в том, чтобы проверить надежность всех систем корабля, а также элементов ядерного реактора, сенсорных систем и элементов поддержки экипажа. Экипаж корабля должен быть готов к серьезным повреждениям, военнослужащие должны уметь реагировать на эту потенциальную опасность.

"Все дело в поиске слабых мест и их устранении. Любые проблемы также могут повлиять на строительство будущих авиалайнеров типа Gerald R. Ford, три из которых в настоящее время находятся на стадии сборки и еще четыре планируют построить", – пишут журналисты.

В последний раз подобные подобные испытания проводились 34 года назад на авианосце USS Theodore Roosevelt, отмечает издание. Результаты этих испытаний пока неизвестны.

12 марта ВВС США официально приняли поставку первого истребителя F-15EX.

10 июня американские войска сообщили, что готовятся начать испытания двух новых стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider – первый полет B-21 должен состоятся в середине 2021 года.

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Станислав Стороженко

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