UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оружие будущего. США построили два первых бомбардировщика нового поколения – фото

10.06.2021, 12:43
Оружие будущего. США построили два первых бомбардировщика нового поколения – фото - Фото
Рендер B-21 (Фото - The Drive)

Военно-воздушные силы США готовятся начать испытания двух новых стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider – первый полет B-21 должен состоятся в середине 2021 года. Об этом сообщает The Drive.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Темпы выполнения программы по поставке B-21 могут в конечном итоге сорвать планы ВВС США по увеличению количества бомбардировщиков со 157 бортов до 225 в будущем, состоящих исключительно из B-21, а также самолетов времен холодной войны", – отмечают журналисты. 

Бомбардировщики B-1 и B-2 Spirit будут постепенно выводиться из эксплуатации, В-52 будут существенно модернизированы, говорит замначальника штаба американских ВВС Дэвид С. Нахом.

"B-21 войдут в строй, когда будет принято решение о более быстром наращивании производства самолетов, чтобы удовлетворить потребности командования ВВС США", – указано в статье.

Несмотря на эти планы, новый бомбардировщик окончательно еще не представлен, отмечает издание.

"Многие аспекты самолета остаются загадкой, официальные лица ВВС США хранят молчание о его точных возможностях. Например, мы еще не знаем, будут ли все самолеты ядерными. B-21 должен обеспечить скачкообразное изменение возможностей для ВВС", – говорят эксперты.

СПРАВКА. B-21 Raider - перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США. Предполагается, что он будет обладать очень дальним радиусом действия, значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и будет способен нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие. Первый полёт B-21 Raider ожидается в 2022-м, а принятие на вооружение в — 2026—2027 годах.

Читайте также: Две группы бомбардировщиков ВВС США объединились для миссии на Крайнем Севере – фото 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США ввс бомбардировщик b-21 B-52 B-1 B-2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 