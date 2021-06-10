Оружие будущего. США построили два первых бомбардировщика нового поколения – фото
Военно-воздушные силы США готовятся начать испытания двух новых стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider – первый полет B-21 должен состоятся в середине 2021 года. Об этом сообщает The Drive.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Темпы выполнения программы по поставке B-21 могут в конечном итоге сорвать планы ВВС США по увеличению количества бомбардировщиков со 157 бортов до 225 в будущем, состоящих исключительно из B-21, а также самолетов времен холодной войны", – отмечают журналисты.
Бомбардировщики B-1 и B-2 Spirit будут постепенно выводиться из эксплуатации, В-52 будут существенно модернизированы, говорит замначальника штаба американских ВВС Дэвид С. Нахом.
"B-21 войдут в строй, когда будет принято решение о более быстром наращивании производства самолетов, чтобы удовлетворить потребности командования ВВС США", – указано в статье.
Несмотря на эти планы, новый бомбардировщик окончательно еще не представлен, отмечает издание.
"Многие аспекты самолета остаются загадкой, официальные лица ВВС США хранят молчание о его точных возможностях. Например, мы еще не знаем, будут ли все самолеты ядерными. B-21 должен обеспечить скачкообразное изменение возможностей для ВВС", – говорят эксперты.
- 12 февраля стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, B-52 Stratofortress и B-2 Spirit пролетели над стадионом в городе Тампа во время финала Super Bowl.
- 12 марта ВВС США официально приняли поставку первого истребителя F-15EX.
- 2 июня американские стратегические бомбардировщики B-52 пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении самолетов союзников по пути.
Читайте также: Две группы бомбардировщиков ВВС США объединились для миссии на Крайнем Севере – фото
Комментарии