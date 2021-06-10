Оружие будущего. США построили два первых бомбардировщика нового поколения – фото

Военно-воздушные силы США готовятся начать испытания двух новых стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider – первый полет B-21 должен состоятся в середине 2021 года. Об этом сообщает The Drive.

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"Темпы выполнения программы по поставке B-21 могут в конечном итоге сорвать планы ВВС США по увеличению количества бомбардировщиков со 157 бортов до 225 в будущем, состоящих исключительно из B-21, а также самолетов времен холодной войны", – отмечают журналисты.

Бомбардировщики B-1 и B-2 Spirit будут постепенно выводиться из эксплуатации, В-52 будут существенно модернизированы, говорит замначальника штаба американских ВВС Дэвид С. Нахом.

"B-21 войдут в строй, когда будет принято решение о более быстром наращивании производства самолетов, чтобы удовлетворить потребности командования ВВС США", – указано в статье.

Несмотря на эти планы, новый бомбардировщик окончательно еще не представлен, отмечает издание.

"Многие аспекты самолета остаются загадкой, официальные лица ВВС США хранят молчание о его точных возможностях. Например, мы еще не знаем, будут ли все самолеты ядерными. B-21 должен обеспечить скачкообразное изменение возможностей для ВВС", – говорят эксперты.

СПРАВКА. B-21 Raider - перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США. Предполагается, что он будет обладать очень дальним радиусом действия, значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и будет способен нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие. Первый полёт B-21 Raider ожидается в 2022-м, а принятие на вооружение в — 2026—2027 годах.

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Станислав Стороженко

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