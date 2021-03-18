Две группы бомбардировщиков ВВС США объединились для миссии на Крайнем Севере – фото

Два тяжелых стратегических бомбардировщика B-2 Spirit Военно-воздушных сил США из штата Миссури объединились на Азорских островах с двумя другими американскими самолетами B-1B Lancer, которые сейчас базируются в Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба командования американских ВВС в Европе и Африке.

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Самолеты провели миссию на Крайнем Севере, а также пролетели через Гренландию, Исландию и Соединенное Королевство.

The Drive пишет, что выбор двух разных типов самолетов для миссии может расцениваться как сигнал для России о присутствии США не только в Арктике, но также и в Балтийском море, вдоль северо-западных границ России и Восточной Европе.

"Все это происходит на фоне арктической стратегии ВВС США, обнародованной прошлым летом и направленной на усиление своего присутствия на Крайнем Севере для противодействия тому, что считается растущей российской угрозой в регионе", – отмечает издание.

3 февраля стало известно, что 200 военнослужащих Военно-воздушных сил США вместе с экспедиционной эскадрильей бомбардировщиков B-1 Lancer для предстоящих миссий Bomber Task Force прибудут в Норвегию на авиабазу Эрланн.

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Станислав Стороженко

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