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Две группы бомбардировщиков ВВС США объединились для миссии на Крайнем Севере – фото

18.03.2021, 12:22
Две группы бомбардировщиков ВВС США объединились для миссии на Крайнем Севере – фото - Фото
Фото - пресс-служба ВВС США

Два тяжелых стратегических бомбардировщика B-2 Spirit Военно-воздушных сил США из штата Миссури объединились на Азорских островах с двумя другими американскими самолетами B-1B Lancer, которые сейчас базируются в Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба командования американских ВВС в Европе и Африке.

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Самолеты провели миссию на Крайнем Севере, а также пролетели через Гренландию, Исландию и Соединенное Королевство. 

The Drive пишет, что выбор двух разных типов самолетов для миссии может расцениваться как сигнал для России о присутствии США не только в Арктике, но также и в Балтийском море, вдоль северо-западных границ России и Восточной Европе. 

"Все это происходит на фоне арктической стратегии ВВС США, обнародованной прошлым летом и направленной на усиление своего присутствия на Крайнем Севере для противодействия тому, что считается растущей российской угрозой в регионе", – отмечает издание.

Читайте также: Вызов для России. Бомбардировщик ВВС США впервые сел в арктической части Норвегии – фото

Станислав Стороженко
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B-1B США ввс португалия бомбардировщик арктика крайний север B-2 Азорские острова
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