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"Работа на границах России". США стягивают эскадрилью бомбардировщиков в Норвегию

03.02.2021, 13:42
B-1 Lancer (Фото - ЕРА)

200 военнослужащих Военно-воздушных сил США вместе с экспедиционной эскадрильей бомбардировщиков B-1 Lancer для предстоящих миссий Bomber Task Force прибудут в Норвегию на авиабазу Эрланн. Об этом сообщает U.S. European Command. 

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Американские летчики будут заниматься операциями на Крайнем Севере, а также улучшением взаимодействия с союзниками и партнерами США на европейском театре военных действий.

Издание The Drive отмечает, что развертывания эскадрильи B-1 Lancer в Норвегии свидетельствует о растущей приверженности США работе вместе с союзниками по НАТО и другими партнерами Альянса на северо-западных границах России. 

Смотрите также: Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины – видео

Станислав Стороженко
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ВВС США США норвегия B-1 Lancer крайний север

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