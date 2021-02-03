"Работа на границах России". США стягивают эскадрилью бомбардировщиков в Норвегию

200 военнослужащих Военно-воздушных сил США вместе с экспедиционной эскадрильей бомбардировщиков B-1 Lancer для предстоящих миссий Bomber Task Force прибудут в Норвегию на авиабазу Эрланн. Об этом сообщает U.S. European Command.

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Американские летчики будут заниматься операциями на Крайнем Севере, а также улучшением взаимодействия с союзниками и партнерами США на европейском театре военных действий.

Издание The Drive отмечает, что развертывания эскадрильи B-1 Lancer в Норвегии свидетельствует о растущей приверженности США работе вместе с союзниками по НАТО и другими партнерами Альянса на северо-западных границах России.

На прошлой неделе в Черное море вошли три военных корабля США: эсминцы USS Donald Cook и USS Porter, а также – топливник USNS Laramie.

В НАТО заявили, что корабли вошли в Черное море, чтобы усилить присутствие Альянса в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма.

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Станислав Стороженко

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