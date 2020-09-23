Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины: видео

Бомбардировщиков США В-52H сопровождают украинские истребители Су-27 и МиГ-29

23 сентября стратегические бомбардировщики США В-52H вошли в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

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"Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины", - отмечается в сообщении.

В командовании ВС ВСУ добавили, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

В небе над Черным морем также успешно провели дозаправку конвертопланов Osprey CV-22 во время выполнения задач подразделениями сил специальных операций Украины и США.

Николаевской области первый этап военных учений "Объединенные усилия - 2020" начался с десантирования британских и украинских военных с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей. 19 сентября сообщалось , что в

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Арина Толина

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