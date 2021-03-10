Вызов для России. Бомбардировщик ВВС США впервые сел в арктической части Норвегии – фото
Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США впервые приземлился на авиабазе Бодо ВВС Норвегии, которая находится за полярным кругом. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США в Европе и Африке.
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Отмечается, что самолет остановился для дозаправки во время тренировочной миссии с авиадиспетчерами сил специальных операций США, а также их норвежскими и шведскими ВВС.
Как сообщили в пресс-службе американских ВВС, B-1B Lancer также летал с четырьмя истребителями шведских ВВС JAS-39 Gripen во время полетов.
Издание The Drive отмечает, что база в Бодо обеспечивает быстрый доступ бомбардировщиков в Норвежское и Баренцево море, а также в большой арктический регион.
"Отсюда B-1B могут стать новым вызовом для российских операций в этих районах, особенно для их военно-морских сил, базирующихся в северо-западном углу этой страны. Корабли и подводные лодки ВМФ России обычно проходят через Баренцево море, а затем через Норвежское море, направляясь к Гренландии, Исландии, Соединенному Королевству и северной части Атлантического океана за ней", – пишет The Drive.
- 3 февраля стало известно, что 200 военнослужащих Военно-воздушных сил США вместе с экспедиционной эскадрильей бомбардировщиков B-1 Lancer для предстоящих миссий Bomber Task Force прибудут в Норвегию на авиабазу Эрланн.
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