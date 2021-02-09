Сигнал для России. США разворачивают бомбардировщики B-1 в Норвегии

Бомбардировщики B-1 ВВС США будут впервые размещены в Норвегии, чтобы дать России сигнал о присутствии американских военных в Арктике, сообщает CNN.

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На авиабазе Орланд в Норвегии будут развернуты четыре B-1 и около 200 человек персонала. В течен7ие трех недель они будут выполнять миссии за полярным кругом, рассказали CNN чиновники Пентагона.

Ранее такие миссии проводились в основном с территории Великобритании. По словам собеседников CNN, перемещение сил намного ближе к России означает, что США смогут быстрее отреагировать на ее потенциальную агрессию против американских союзников.

В Пентагоне обеспокоены действиями российских военных в Арктике, которые могут привести к перекрытию доступа к природным ресурсам и судоходству в северных морях. Россия продолжает милитаризацию региона.

В конце августа 2020 года ВВС США перехватили у Аляски шесть военных самолетов России.

Денис Юдин

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