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"Послание Путину". Бомбардировщики США пролетели над всеми странами НАТО – фото

02.06.2021, 11:49
Бельгийские F-16 сопровождают американский B-52 над странами Бенилюкс (Фото - ВВС Бельгии)

Американские стратегические бомбардировщики B-52 пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении самолетов союзников по пути. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. 

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Истребители союзников поднялись в небо из Флоренции, Бельгия, и Леувардена, Нидерланды, чтобы встретить B-52 в центральной Европе над воздушным пространством стран Бенилюкса, говорят в НАТО.

"Одновременно истребители из Норвегии и Турции сопровождали другие самолеты США через крайний север и юг территории Североатлантического союза, демонстрируя широту солидарности с НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме того, американская группа из самолетов управления и связи E6-B вылетели из США в Канаду.

CNN сообщает, что операция проводилась "в поле видимости России".

"Это часть крупномасштабной миссии НАТО, которая включает в себя более 20 воздушных миссий НАТО, как послание президенту РФ Владимиру Путину. За две недели до саммита президента США Байдена с Путиным, своевременное заявление Байдена и поднятие крыльев НАТО в небо рядом с местом, где истребитель Беларуси заставил приземлиться пассажирский самолет, поднимают накал напряженности", – отмечают журналисты.

  • 29 марта НАТО сообщил о "необычном пике активности" ВВС РФ: истребители 10 раз перехватывали россиян. 20 апреля НАТО перебросила истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем.
  • 20 апреля США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16.
Станислав Стороженко
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США нато канада бомбардировщик B-52 Бенилюкс
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