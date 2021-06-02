"Послание Путину". Бомбардировщики США пролетели над всеми странами НАТО – фото

Американские стратегические бомбардировщики B-52 пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении самолетов союзников по пути. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Истребители союзников поднялись в небо из Флоренции, Бельгия, и Леувардена, Нидерланды, чтобы встретить B-52 в центральной Европе над воздушным пространством стран Бенилюкса, говорят в НАТО.

"Одновременно истребители из Норвегии и Турции сопровождали другие самолеты США через крайний север и юг территории Североатлантического союза, демонстрируя широту солидарности с НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме того, американская группа из самолетов управления и связи E6-B вылетели из США в Канаду.

CNN сообщает, что операция проводилась "в поле видимости России".

"Это часть крупномасштабной миссии НАТО, которая включает в себя более 20 воздушных миссий НАТО, как послание президенту РФ Владимиру Путину. За две недели до саммита президента США Байдена с Путиным, своевременное заявление Байдена и поднятие крыльев НАТО в небо рядом с местом, где истребитель Беларуси заставил приземлиться пассажирский самолет, поднимают накал напряженности", – отмечают журналисты.

29 марта НАТО сообщил о "необычном пике активности" ВВС РФ: истребители 10 раз перехватывали россиян. 20 апреля НАТО перебросила истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

20 апреля США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16.

Авиация стран НАТО, в частности США регулярно проводит патрулирование акватории Черного моря у границ России, а также на территории прифронтовых территорий Донбасса.

Станислав Стороженко

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