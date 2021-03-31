НАТО пишет о "необычном пике активности" ВВС РФ: истребители 10 раз перехватывали россиян

29 марта за несколько часов перехватчики НАТО десять раз поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей в разных районах Европы. Об этом пишет пресс-служба Североатлантического альянса, сообщив о богатом на события рабочем дне центров совместных воздушных операций в Удеме (ФРГ) и Торрехоне (Испания).

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Как выразились в НАТО, в этот день был "необычный пик" полетов боевой авиации геополитического противника над Северной Атлантикой, Северным, Черным и Балтийским морями.

В общей сложности истребители Альянса менее чем за шесть часов перехватили шесть разных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства НАТО.

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F-16 Норвегии перехватили два бомбардировщика Ту-95. Россияне продолжили полет на юг над Северным морем, что вынудило Британию и Бельгию поднять в воздух F-16 и "Тайфуны". Позднее в тот же день норвежские перехватчики сопроводили над международными водами два бомбардировщика Ту-160.

Радары Альянса затем засекли еще три военных самолета РФ у воздушного пространства НАТО, после чего были подняты турецкие, румынские и болгарские истребители. Россиян отслеживали до тех пор, пока они не вышли из района.

В другом месте итальянский истребитель перехватил российский морской патрульный самолет Ил-38, которого эскортировали истребители над Балтийским морем. Он направился к Калининграду, а затем ушел оттуда.

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Евгений Пилипенко

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