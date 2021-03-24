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Скандал в Черногории. Глава спецслужбы раскрыл секретные данные НАТО комитету парламента

24.03.2021, 19:45
Скандал в Черногории. Глава спецслужбы раскрыл секретные данные НАТО комитету парламента - Фото
Деян Вукшич (Скриншот видео BN televizije/Youtube)

Главу Агентства национальной безопасности (АНБ) Черногории Деяна Вукшича подозревают в разглашении секретных данных службы внешней разведки страны-члена НАТО. Об этом сообщает местное подразделение Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру Черногории.

Пресс-секретарь Высшей государственной прокуратуры Подгорицы Лепа Меденица рассказала, что начато предварительное расследование предполагаемого разглашения секретной информации начальником спецслужбы.

Как отмечается, лидер оппозиционной Социал-демократической партии и член парламентского комитета по безопасности и обороне Раско Коневич заявил 19 марта, что Вукшич нарушил закон о секретных данных и во время заседания комитета скомпрометировал данные службы внешней разведки страны-члена НАТО.

Заместитель премьер-министра по вопросам безопасности Дритан Абазович подтвердил это, заявив, что Вукшич совершил ошибку, разгласив секретную информацию.

Премьер-министр Здравко Кривокапич в защиту Вукшича сказал, что тот раскрыл данные из внутреннего документа АНБ, а не полученные у страны-члена НАТО.

В балканском подразделении РС говорится, что секретная информация могла касаться оперативников ЦРУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать этот вопрос на пресс-конференции 22 марта, но сказал, что НАТО уделяет особое внимание необходимости защиты данных Североатлантического союза и будет работать со всеми союзниками для соблюдения процедур и защиты конфиденциальных документов.

Столтенберг также сказал, что у НАТО есть процедура проверки всех членов, особенно новых, и что защита данных доведена до высочайшего уровня.

СПРАВКА. Черногория присоединилась к НАТО в 2017 году. В середине декабря 2020-го Вукшич был назначен главой АНБ правительством премьер-министра Здравко Кривокапича при поддержке коалиции во главе с Демократическим фронтом, пришедшей к власти 30 августа 2020 года. Против назначения Вукшича выступила оппозиция, утверждая, что был нарушен закон об АНБ, в соответствии с которым директор и должностные лица АНБ не могут быть членами политической партии или заниматься политической деятельностью.

  • 6 февраля апелляционный суд Черногории отменил приговор участникам госпереворота в 2016 году (в том числе двоим россиянам). Это связывают со сменой власти в стране – лидеры партий нынешней правящей коалиции были в числе осужденных по делу о госперевороте.

Читайте также: Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО

Наталия Медведева
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нато разведка черногория Деян Вукшич
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