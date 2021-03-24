Скандал в Черногории. Глава спецслужбы раскрыл секретные данные НАТО комитету парламента
Главу Агентства национальной безопасности (АНБ) Черногории Деяна Вукшича подозревают в разглашении секретных данных службы внешней разведки страны-члена НАТО. Об этом сообщает местное подразделение Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру Черногории.
Пресс-секретарь Высшей государственной прокуратуры Подгорицы Лепа Меденица рассказала, что начато предварительное расследование предполагаемого разглашения секретной информации начальником спецслужбы.
Как отмечается, лидер оппозиционной Социал-демократической партии и член парламентского комитета по безопасности и обороне Раско Коневич заявил 19 марта, что Вукшич нарушил закон о секретных данных и во время заседания комитета скомпрометировал данные службы внешней разведки страны-члена НАТО.
Заместитель премьер-министра по вопросам безопасности Дритан Абазович подтвердил это, заявив, что Вукшич совершил ошибку, разгласив секретную информацию.
Премьер-министр Здравко Кривокапич в защиту Вукшича сказал, что тот раскрыл данные из внутреннего документа АНБ, а не полученные у страны-члена НАТО.
В балканском подразделении РС говорится, что секретная информация могла касаться оперативников ЦРУ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать этот вопрос на пресс-конференции 22 марта, но сказал, что НАТО уделяет особое внимание необходимости защиты данных Североатлантического союза и будет работать со всеми союзниками для соблюдения процедур и защиты конфиденциальных документов.
Столтенберг также сказал, что у НАТО есть процедура проверки всех членов, особенно новых, и что защита данных доведена до высочайшего уровня.
6 февраля апелляционный суд Черногории отменил приговор участникам госпереворота в 2016 году (в том числе двоим россиянам). Это связывают со сменой власти в стране – лидеры партий нынешней правящей коалиции были в числе осужденных по делу о госперевороте.
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