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Попытка переворота в Черногории. Суд отменил приговоры двум российским агентам

06.02.2021, 20:48
Попытка переворота в Черногории. Суд отменил приговоры двум российским агентам - Фото
Черногория (Фото: pixabay.com)

Апелляционный суд Черногории отменил приговор, согласно которому 13 человек (в том числе двое россиян), обвиняемых в попытке государственного переворота в день парламентских выборов 2016 года, были приговорены почти к 70 годам лишения свободы. Об этом сообщает местное подразделение Радио Свобода.

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Как отмечается, суд принял апелляции адвокатов первой инстанции и вернул производство по делу в Высокий суд "с внесенными в него поправками".

Граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов были обвинены в попытке совершения терактов и заочно приговорены в первой инстанции к 15 и 12 годам лишения свободы. В обвинительном заключении их назвали организаторами и спонсорами попытки госпереворота.

"Коллегия отменила приговор суда первой инстанции, поскольку в процедуре его вынесения и в самом приговоре были допущены нарушения положений уголовно-процессуального права, в связи с чем выводы приговора суда первой инстанции не могли быть приняты, как в отношении наличия уголовных преступлений, так и вины за эти действия", – говорится в сообщении Апелляционного суда от 5 февраля.

Попытка госпереворота в Черногории произошла в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Тогда черногорские службы безопасности арестовали несколько десятков сербских граждан, подозреваемых в попытке совершения террористических актов с целью свержения правительства путем вторжения в парламент Черногории и захвата или ликвидации тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича.

Согласно обвинительному заключению, их цель заключалась в том, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО и насильственно сменить правительство в Черногории.

После оглашения решения Высокого суда в мае 2019 года в Черногории произошла смена правительства на парламентских выборах 30 августа 2020 года. К власти пришла коалиция из трех человек во главе с Демократическим фронтом, лидеры которого были в числе осужденных по делу о государственном перевороте.

Оппозиционная Демократическая партия социалистов считает, что решение Апелляционного суда было принято в атмосфере постоянного давления правящего большинства на судебные органы.

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Наталия Медведева
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фсб черногория госпереворот
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