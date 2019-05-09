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09.05.2019, 14:45

Попытка переворота. В Черногории приговорены двое разведчиков РФ

Попытка переворота. В Черногории приговорены двое разведчиков РФ - Фото
Фото: RTCG

Эдуард Шишмаков и Владимир Попов приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы

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Суд в Черногории вынес приговоры двоим гражданам РФ по делу о попытке насильственного государственного переворота. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания RTCG.

"Самое большое наказание за попытку террора в день парламентских выборов 2016 года получили граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов - 15 и 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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В числе обвиняемых всего 14 человек. В их числе лидеры пророссийского оппозиционного Демократического фронта Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Их заочно приговорили к пяти годам.

В июле 2018 года сообщалось, что спецслужбы РФ пытались организовать переворот в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТО. 17 октября 2016 года, в день парламентских выборов, заговорщики из Черногории и Сербии должны были попасть на территорию парламента под видом полицейских и спровоцировать вспышку политического насилия в надежде вызвать протесты в общенациональном масштабе и свергнуть правительство Мило Джукановича или убить его.

Читайтате также: Попытку переворота в Черногории курировали ФСБ и ГРУ - доклад США

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Теги: Владимир Попов, Россия, суд, фсб, спецслужбы, черногория, гру, госпереворот, Эдуард Шишмаков
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