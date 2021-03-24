"Наращивают военную мощь". Генсек НАТО заявил о возростании ракетной угрозы от России

Россия наращивает военную мощь, возросла ракетная угроза от РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел союзников.

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"Мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и обороны. В том числе, когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", – заявил он, добавив, что РФ продолжает развертывать "новое дестабилизирующее ядерное оружие".

Страны НАТО привержены контролю над ядерными потенциалами и приветствуют продление договора с РФ о сдерживании наступательного вооружения, отметил Столтенберг. Однако нужны соглашения, которые охватывают больше видов оружия и больше стран, в частности таких как Китай.

Он также заявил, что Россия "продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики". НАТО "решительно" отвечает на это, осуществив самое крупное усиление коллективной обороны Альянса за последнее поколение, укрепив гибридную и киберзащиту, заверил генсек.

Столтенберг отметил, что Россия также усилила репрессивное поведение внутри страны и агрессию за рубежом: в частности, подрывает и дестабилизирует Украину, Грузию, Молдову, поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан.

19 марта экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия наращивает военную агрессию на Донбассе – и впереди "сложные времена".

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Марк Сировой

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