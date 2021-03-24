UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Наращивают военную мощь". Генсек НАТО заявил о возростании ракетной угрозы от России

24.03.2021, 17:42
Йенс Столтенберг (Фото: Will Oliver/ЕРА)

Россия наращивает военную мощь, возросла ракетная угроза от РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел союзников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и обороны. В том числе, когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", – заявил он, добавив, что РФ продолжает развертывать "новое дестабилизирующее ядерное оружие".

Страны НАТО привержены контролю над ядерными потенциалами и приветствуют продление договора с РФ о сдерживании наступательного вооружения, отметил Столтенберг. Однако нужны соглашения, которые охватывают больше видов оружия и больше стран, в частности таких как Китай.

Он также заявил, что Россия "продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики". НАТО "решительно" отвечает на это, осуществив самое крупное усиление коллективной обороны Альянса за последнее поколение, укрепив гибридную и киберзащиту, заверил генсек.

Столтенберг отметил, что Россия также усилила репрессивное поведение внутри страны и агрессию за рубежом: в частности, подрывает и дестабилизирует Украину, Грузию, Молдову, поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан.

Читайте также: Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия нато ядерное оружие йенс столтенберг ракеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 