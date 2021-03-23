НАТО ответил РФ самым масштабным усилением обороны со времен холодной войны – Столтенберг

НАТО отреагировал на агрессивные действия России самым масштабным усилением коллективной обороны членов альянса со времен холодной войны, однако продолжает использовать к РФ "комбинированный подход". Об этом в интервью DW сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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У него спросили, каким будет ответ альянса на агрессивные действия Москвы.

"В НАТО на это уже отреагировали – самым масштабным усилением нашей коллективной обороны со времен холодной войны. Причиной такого решения в значительной мере послужила агрессия РФ против Украины, аннексия Крыма, а также другие агрессивные действия Кремля – не в последнюю очередь, вмешательство в выборы в наших странах, кибератаки, а также покушение на жизнь лидера оппозиции", – ответил Столтенберг.

В то же время, отметил он, НАТО продолжит придерживаться так называемого комбинированного подхода к России.

"Он предполагает совмещение мощного сдерживания и защиты, с одной стороны, и диалога с Россией, с другой, – к примеру, по вопросу контроля над вооружениями. Поэтому я приветствую тот факт, что Россия и США смогли договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это самое важное соглашение в сфере контроля над вооружениями на сегодняшний день", – сказал генсек НАТО.

4 марта Столтенберг заявил, что Россия не смогла бы оккупировать территорию Крыма в 2014 году, если бы Украина на тот момент входила в состав НАТО.

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Вадим Ребрина

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