США отправили в Черное море ракетный крейсер, Россия вывела все свои подлодки
Корабль США USS Monterey сегодня, 19 марта, вошел в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности в регионе. Об этом в Twitter сообщает Шестой флот США.
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"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", – говорится в сообщении американских ВМС.
Российские СМИ сообщили, что РФ вывела на задания в море все шесть подводных лодок Черноморского флота.
Как сообщили ВМС США, USS Monterey будет действовать в Черном море вместе с союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми.
С 19 по 29 марта в Черном море планируется проведение учений НАТО Sea Shield 2021, в которых примут участие более 2000 военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов. Организует учения ВМС Румынии.
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