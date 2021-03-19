США отправили в Черное море ракетный крейсер, Россия вывела все свои подлодки

Корабль США USS Monterey сегодня, 19 марта, вошел в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности в регионе. Об этом в Twitter сообщает Шестой флот США.

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"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", – говорится в сообщении американских ВМС.

Российские СМИ сообщили, что РФ вывела на задания в море все шесть подводных лодок Черноморского флота.

Как сообщили ВМС США, USS Monterey будет действовать в Черном море вместе с союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми.

С 19 по 29 марта в Черном море планируется проведение учений НАТО Sea Shield 2021, в которых примут участие более 2000 военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов. Организует учения ВМС Румынии.

СПРАВКА. USS Monterey – ракетный крейсер ВМС США класса Ticonderoga, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств освещения обстановки, поражения (таких как зенитные управляемые ракеты) и управления.

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Наталия Медведева

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