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Министр обороны Таран договорился в Токио об участии Японии в военных учениях в Украине

17.03.2021, 17:51
Министр обороны Таран договорился в Токио об участии Японии в военных учениях в Украине - Фото
Фото: EPA

Япония подтвердила участие представителей своих Сил самообороны в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны по итогам встречи в Токио главы ведомства Андрея Тарана с японским коллегой Нобуо Киши.

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Руководители оборонных ведомств общались более двух часов, вдвое дольше запланированного. Достигнут ряд договоренностей по широкому кругу военно-политических и военных вопросов, сообщили в Минобороны.

Нобуо Киши подтвердил неизменную позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, и считает незаконными любые попытки извне изменить территориальный статус-кво государства.

Стороны договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью 2021 года.

Также министры рассмотрели возможность организации обмена опытом военнослужащих Украины и Японии.

"Японская сторона подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии к многонациональным учениям на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", – сообщил Таран.

16 марта Вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе, а также корабли "Славянск", "Геническ" и "Никополь" Военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Черного моря.

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Вадим Ребрина
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япония учения минобороны Андрей Таран
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