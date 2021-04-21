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Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем: фото

21.04.2021, 22:43
Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем: фото - Фото
Фото: НАТО

20 апреля НАТО перебросила истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Воздушного командования НАТО.

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Как отмечается, утром радары НАТО отследили неопознанные самолеты над Балтийским морем. В ответ Объединенный центр воздушных операций НАТО (CAOC) в Удеме, Германия, запустил истребители союзников в Балтийский регион для перехвата и идентификации приближающихся самолетов.

В Альянсе сообщают, что некоторые из самолетов не были идентифицированы по сигналу ретранслятора и не был представлен план полета – это может создать угрозу безопасности полетов в том числе гражданской авиации.

Как выяснили в НАТО, два российских бомбардировщика Ту-160 Blackjack в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35 летели над Балтийским морем со стороны материковой части России, где они действовали с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 Mainstay, который также сопровождался истребителями.

В ответ CAOC запустил в воздух немецкие и итальянские истребители из миссии НАТО по воздушному патрулированию Балтии в Эстонии и Литве, соответственно, и истребители F-16 польских ВВС с авиабазы ​​Познань. Национальный центр воздушных операций Королевских ВВС Дании развернул свои F-16 с авиабазы ​​Скридструп, чтобы встретить российские самолеты.

Как отмечается, бомбардировщики РФ оставались в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и примерно через три часа вернулись в материковую часть России.

Наталия Медведева
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нато истребитель балтийское море авиация
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